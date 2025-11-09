Un successo che, sera dopo sera, appassiona i concittadini di Gabriele Casti e gli italiani. L’insegnante di Selegas si conferma ancora una volta campione dell’amato programma Mediaset con una competenza che sembra crescere ogni puntata.
Il giovane professore, con sangue freddo e un pizzico di fortuna che non guasta mai, è arrivato all’ormai attesissima Ruota delle Meraviglie finale.
Accompagnato in studio dal fratello con la fidanzata, Gabriele risponde correttamente a una domanda delle tre finali conquistando un bottino totale di 33.800 euro.
La cifra di questa sera si va a sommare ai 209.900 euro già vinti nelle puntate precedenti, così il giovane prof ha all’attivo l’incredibile vincita di 243.700 euro, balzando al primo posto della storia dei campioni del programma.