Gabriele Casti inarrestabile. Per la quarta sera consecutiva si conferma campione de La Ruota della Fortuna, il gioco di Canale 5 che ormai da mesi appassiona milioni di italiani all’ora di cena.
L’insegnante di Selegas è arrivato nuovamente all’agognata Ruota delle Meraviglie dopo una puntata al cardiopalma in cui, con il sangue freddo dei veri campioni, è riuscito a sorprendere tutti con un talento fuori dal comune.
Per un soffio non ha conquistato nuovamente la Panda ma riesce a portarsi a casa un bottino totale da oltre 200 mila euro.