Si chiude un fine settimana all’insegna del contrasto ai reati predatori per i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari con un ultimo arresto da parte dei militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Nella notte, i militari hanno arrestato in flagranza un 29enne di origini algerine e una 26enne cagliaritana, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, che dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.

L’operazione è scattata grazie a una tempestiva chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, che ha segnalato un furto appena consumato all’interno di un’utilitaria parcheggiata lungo una via del centro abitato. La pronta attivazione e il coordinamento delle pattuglie sul territorio da parte della Centrale Operativa hanno permesso ai Carabinieri di intercettare i due sospettati in una strada limitrofa, proprio mentre cercavano di allontanarsi a piedi per far perdere le proprie tracce.

Fermati e sottoposti a un immediato controllo, i due giovani sono stati trovati in possesso dei beni asportati poco prima dall’abitacolo della vettura forzata. L’intera refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

La coppia è stata accompagnata in caserma per le consuete formalità. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati poi sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.