Nel corso del pomeriggio di ieri a Valledoria, i Carabinieri hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di furto aggravato commesso ai danni di 2 attività commerciali.

I Carabinieri sono stati allertati nel corso della mattinata da 2 commercianti che, una volta giunti presso le rispettive attività, hanno costatato che durante la notte ignoti avevano trafugato dai loro negozi denaro contante, gioielli e vari oggetti.

I militari dell’Arma hanno quindi avviato le indagini accertando che un uomo si era introdotto prima all’interno di un’edicola e poi in una gioielleria mandando in frantumi le vetrate dei negozi e mettendo a soqquadro le attività.

Grazie a scrupolosi accertamenti e a una meticolosa analisi della scena del crimine, i Carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del responsabile dei furti procedendo quindi nell’immediatezza ad eseguire un’approfondita perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato e riuscendo a recuperare denaro contante, monili in oro, gioielli, orologi, oggetti di varia tipologia e biglietti gratta e vinci per un valore commerciale di circa 3500 euro.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.