Furtei, falciato mentre andava a comprare carciofi: addio al 61enne Ignazio Casula

Furtei – Falciato lungo la ss 197, ha attraversato la strada per comprare carciofi: addio a Ignazio Casula, 61 anni, era il papà di Mattia, il giovane di 28 anni che un anno fa, dopo una lunga battaglia contro la leucemia, era andato via. È stato identificato l’uomo che è stato investito ieri sera: era pressoché già buio, lungo quel tratto di strada, come racconta un residente, S.B., “in tanti si fermano e attraversano la strada per comperare carciofi. Anche ieri, verso le 17,30, mentre percorrevo l’arteria in macchina, ho visto persone che hanno attraversato. Era quasi buio, pioveva. Poi ho appreso della tragedia”. La statale, molto trafficata, collega, dove è avvenuto l’incidente, Furtei e Samassi. Una consuetudine, quindi, ma ieri è stata fatale per Ignazio Casula. Padre, marito, lascia la moglie Fausta e 4 figli.

Un anno fa aveva perso il figlio Mattia: aveva lottato, senza successo purtroppo, nella battaglia contro il cancro, aveva solo 28 anni.