Fuga di gas a Lanusei, paura alle Elementari: evacuata tutta la scuola

Un fortissimo odore di gas nelle classi e nei corridoi, la paura e infine l’evacuazione dell’intera scuola elementare. E’ finita bene, paura a parte, per bambini e insegnanti di una scuola elementare di Lanusei, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale.

Una condotta di gas danneggiata per errore da un’impresa impegnata nei lavori per la posa della fibra ottica ha portato una quantità di gas nella vicina scuola che ha provocato panico fra i presenti nell’istituto, immediatamente evacuati e con rapidità, perché la maggior parte degli alunni era impegnata nel piazzale della chiesa con la cerimonia delle forze armate. “I tecnici di Medea, tempestivamente intervenuti per mettere in sicurezza la condotta – spiega una nota di Italgas – prevedono di poter ripristinare le normali condizioni del servizio entro la serata di oggi”. Il danneggiamento della condotta ha causato anche l’interruzione dell’erogazione di gas per alcune famiglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro e Lanusei.