Frecce tricolori a Cagliari, Truzzu esulta: “La spiaggia così piena era come un teatro naturale”

Sono stati centomila. Probabilmente molti di più. Cagliaritani, appassionati provenienti dall’hinterland e turisti. Tutti con il naso all’insù nella spiaggia del Poetto per ammirare le evoluzioni delle Frecce Tricolori.

Si è conclusa con un lungo applauso mentre nel cielo era ancora ben visibile la scia tricolore, l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che oggi, domenica 20 agosto 2023, è stata la protagonista della manifestazione aerea organizzata dall’Aeronautica Militare con la collaborazione del Comune di Cagliari.

“Credo che sia stata una manifestazione ben riuscita” il primo commentato del Sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu. “Un grade spettacolo di una delle eccellenze italiane per il quale dobbiamo ringraziare l’Aeronautica e soprattutto questi piloti che sono davvero speciali”.

Aperta dal passaggio di un elicottero AW139 AM che ha esibito il tricolore, l’iniziativa è proseguita con l’esibizione acrobatica di due veicoli civili. Il mezzo AW139 AM di stanza a Decimomannu e appartenente all’15° stormo – 80°CSAR, è tornato alla ribalta subito dopo con alcune evoluzioni prima di liberare lo spazio aereo alle Frecce Tricolori.

Accolti da un caloroso e diffuso applauso, gli aerei hanno iniziato con le evoluzioni accompagnate dall’ immancabile scia tricolore Con il suggestivo sfondo della Sella del Diavolo, i dieci aeromobili hanno tenuto tutti con il fiato sospeso tra virate, repentine salite e picchiate vertiginose.

Guidati da terra dal Comandante, Tenente Colonnello Stefano Vit, gli aeromobili hanno volato per mezz’ora lungo tutto il Poetto,alternando i passaggi di gruppo alle evoluzioni del solista.

“Vedere la spiaggia così piena – ha concluso il Sindaco Truzzu – era come trovarsi in un grande teatro naturale con tanta gente, cagliaritani e turisti, seduta per assistere ad uno spettacolo che ci rende orgogliosi perché fa parte della nostra storia, della nostra tradizione e identità. Una dimostrazione della capacità, eccellenza e tecnologia nelle nostre Forze Armate e di quanto la popolazione sia vicina e le apprezzi”.

“Per noi è un piacere abbinare il commento del Comandante Vit – le acrobazie degli aerei in in questa location che Conosciamo molto bene perché parte della carriera dei nostri piloti passano per Decimomannu. Venire a volare ed esibirsi davanti a tantissima gente è davvero una bella sensazione”.