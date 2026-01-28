È emergenza in Sicilia a causa della frana a Niscemi, in provincia dì Caltanissetta. Il problema non sembra rientrare e la frana prosegue verso la piana di Gela.

Intanto, la premier Giorgia Meloni si è recata al Municipio del Comune siciliano per discutere con il sindaco Massimiliano Conti e il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Prima, ha voluto effettuare un sopralluogo in elicottero per verificare personalmente la situazione.

Il problema principale in questo momento è tutelare le 1500 persone sfollate che hanno perso tutto.

Emergenza che va affrontata come tale è per la quale ci sono già i primi fondi: “Quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere”le parole della premier. “C’è un primo stanziamento di 100 milioni di euro. Nessuno pensa di affrontare seriamente questa questione con 100 milioni di euro per 3 regioni, ma questo io l’ho ampiamente chiarito”