Un’escursione finita in tragedia per un docente trentino di 64 anni, Giampietro Agostini. Il 64enne aveva scelto la Val Brembana, vicino Ornica, in provincia di Bergamo, per un passeggiata a contatto con la natura. Ad un certo punto, durante la discesa dal rifugio Benigni ai Piani dell’Avaro, attorno alle 15 di venerdì l’uomo è precipitato per circa 50 metri. Agostini era anche riuscito ad avvertire i soccorsi ma senza dare informazioni precise su dove si trovasse. Il soccorso alpino, i vigili del fuoco e l’elicottero del 118 si sono messi subito alla ricerca del 64enne. Dopo alcune ore, attorno alle 21e 30, l’uomo è stato avvistato da un drone. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, era già troppo. Agostini era deceduto a causa dei traumi riportati. Originario della Valsugana, Agostini aveva da tempo costruito la sua vita a Milano, dove insegnava alla scuola Bauer. Due le grandi passioni, che era riuscito ad unire con grande professionalità: la fotografia e la montagna. La tragica vicenda è al vaglio dei carabinieri di Zogno, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.