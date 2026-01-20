La schiuma bianca formata dalle onde che si innalzano al largo e il profumo intenso del mare che invade le narici: la natura scossa dalla potenza del ciclone Harry che da ieri interessa anche la Sardegna.

Non solo disagi e paura, insomma, grazie alle foto e i video di Alex, lettore di Casteddu Online, si può osservare questa parentesi di maltempo e soffermarsi a pensare che la supremazia della natura non può essere domata dall’uomo che, inerme, si adatta, si mette al riparo e rimane in silenzio a osservare i suoi umori che possono cambiare da un momento all’altro.