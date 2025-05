Fiori e Piante dove e quando vuoi tuo con un Click !

“🌷✨ Con www.fioricagliari.com , ordinare fiori è un gioco da ragazzi! Fiori freschi, consegna in giornata e un servizio impeccabile. Perfetto per ogni occasione speciale. 💐 #FioriCagliari #ConsegnaFiori #FioricolturaSorrentino”

Ordinare fiori da www.fioricagliari.com è un’esperienza semplice, veloce e affidabile, perfetta per ogni occasione speciale.

Con consegne a domicilio a Cagliari ed Hinterland in giornata.

🌸 Perché scegliere Fioricolture Sorrentino ed Erminio Pani Gruppo Sorrentino con due punti vendita, in Via Is Mirrionis 103 e Viale Regina Margherita 81 a Cagliari.

Consegna a domicilio in giornata: che si tratti di un compleanno, un anniversario o una sorpresa dell’ultimo minuto, puoi contare su una consegna puntuale e precisa.

-Ampia selezione di fiori e piante: bouquet di rose rosse, composizioni di mimosa, piante da interno e da esterno, tutte realizzate con fiori freschi e di alta qualità.

Acquisto diretto dal fiorista: eviti intermediari, garantendo freschezza e qualità, con la possibilità di personalizzare ogni ordine.

Pagamenti sicuri: puoi pagare comodamente online con carta di credito o PayPal, assicurando la massima sicurezza per i tuoi acquisti.