Fiamme nella notte nelle campagne di Ussana, a fuoco una struttura in disuso

Ussana, incendio di una struttura in un’area rurale.

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 20, per l’incendio di una struttura in disuso in via Su Pardu nei pressi di un’area rurale di Ussana.

Le fiamme all’interno hanno coinvolto alcuni materiali cartacei e diversi arredi.

Gli operatori, giunti sul posto con due automezzi, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l’area.

Al termine delle operazioni hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.