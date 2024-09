Fiamme a Girasole, scoppia un incendio vicino a un campeggio: paura ma villeggianti illesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un incendio, ingrossato grazie al forte vento, ha fatto vivere qualche ora di paura ai vacanzieri presenti in un campeggio alla periferia di Girasole, in Ogliastra. Sul posto sono arrivate le squadre 11A e 8A dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Tortoli e Lanusei, insieme alla squadra boschiva giunta sul posto dalla sede centrale di Nuoro. L’incendio ha viaggiato velocemente per via della forte burrasca.

Le squadre dei pompieri presenti sul posto hanno operato con 15 uomini e 8 mezzi a salvaguardia del campeggio. Non si registrano danni a persone o evacuazioni: in azione anche squadre di Forestas del corpo forestale e di vigilanza ambientale.