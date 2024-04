Festival delle erbe spontanee a Ussaramanna, seminari ed escursioni

Le campagne in fiore della Marmilla sono pronte ad accogliere i visitatori il 20 e 21 aprile per il 38′ Festival delle erbe spontanee organizzato a Ussaramanna.

Il Festival analizza e rende pratiche le diverse e variegate attività del territorio legate alle erbe spontanee: un percorso pensato per tutti, dai ragazzi delle scuole ai turisti fino agli specialisti del settore, declinato in un ricchissimo calendario di eventi e attività. L’obiettivo dell’evento è infatti quello di far nascere – dalla conoscenza che si produce in queste giornate aperte alla partecipazione di un pubblico eterogeneo – una forte sensibilità verso i tempi della sostenibilità e della biodiversità.