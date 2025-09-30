Una tragedia immane dietro il femminicidio di Elisa Polcino, uccisa a pietrate presumibilmente dal marito Salvatore Ocone nella loro abitazione di Paulisi, in provincia di Benevento.

I figli minorenni della coppia erano stati prelevati dal padre dopo il delitto. Fermato dai carabinieri a Campobasso, la terribile scoperta: il figlio 15enne è morto, mentre la sorella di 16 anni è in gravissime condizioni.

Ocone è stato rintracciato in serata nelle campagne di Ferrazzano. Sulla sua Opel Mokka nera appunto anche i due giovanissimi figli.Giallo al momento sul movente e su cosa sia accaduto ai due ragazzi. Ocone è sotto interrogatorio in questi minuti in Caserma.