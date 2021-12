Femminicidio a Quartu, fermato il compagno della rumena uccisa in via della Musica

È stato rintracciato e fermato il compagno di Mihaela Kleics, la donna uccisa a coltellate il cui cadavere è stato scoperto oggi in via della Musica. È sardo, classe 1965, senza fissa dimora ed è il maggior indiziato. Da subito l’attività investigativa dei carabinieri si è concentrata su di lui. Decisive le testimonianze dei vicini che hanno parlato di continue liti nell’abitazione e di un’ambulanza intervenuta per le cure alla donna dopo l’ennesimo violento litigio. I carabinieri della compagnia di Quartu sono arrivati a lui in pochissimo tempo. Le tensioni tra i due erano frequenti, chi vive nella palazzina racconta di situazioni pericolose: “Tanta violenza, ad agosto era arrivata anche un’ambulanza. Litigavano spesso, avevamo avvisato anche il padrone di casa. Da sabato pomeriggio abbiamo notato che c’era silenzio, pensavamo che finalmente si fossero dati una regolata”. Ma Mihaela, forse, già da allora era morta, col corpo martoriato dalle coltellate, sul suo letto. “Decine di coltellate”, come ha potuto constatare il medico legale Roberto Demontis, che domani dovrà svolgere una più accurata e dettagliata autopsia.

La pm Nicoletta Mari è la titolare dell’inchiesta: un femminicidio che chocca tutta Quartu, avvenuto in una mansarda di una palazzina di via della Musica, probabilmente tre giorni fa.