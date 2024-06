Fedez a Quartu, il 20 luglio showcase del rapper all’Opera Beach Arena

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fedez Showcase. Sabato 20 luglio all’Opera Beach Arena il concerto del noto rapper milanese. Cantante, produttore discografico, imprenditore, influencer sono solo etichette che non riescono a raccontare a pieno Federico Leonardo Lucia in arte Fedez.

I numeri, però, parlano chiaro : 7 album pubblicati certificati con 91 dischi di platino, 14 milioni di followers su Instagram. Autore di grandi hit come “La Dolce Vita” con Mara Sattei e Tananai, “Disco Paradise” con Annalisa e gli Articolo 31, “Mille” con Orietta Berti e Achille Lauro, “Senza Pagare” , “Vorrei Ma non Posto” e “Italiana” insiema a J Ax e fresco di release della nuova hit “Sexy Shop” con il rapper e amico Emis Killa che sta spopolando in tutte le radio e locali d’Italia. Lungo la sua carriera sono Tante le collaborazioni con i grandi nomi della Musica Italiana come Max Pezzali, Gue, Annalisa, Achille Lauro, Jake la Furia, J Ax, Marracash, Francesca Michielin, Tananai.

Il 20 Luglio il suo showcase sbarca sul Palco dell’ Opera Beach Arena all’interno di un evento che vedrà protagonisti anche lo Show Latino di Bebecita con i Dj Roly, Cozzolino e Far D, la batteria di Korum e le Danze del Las Bebecitas. L’evento prodotto da Tra Le Nuvole inizierà alle ore 23:00 e andrà avanti tutta la notte. Sono in vendita da oggi 26 Giugno 2024 su www.operabeach.com e il circuito Box Office Sardegna i biglietti per lo show a partire da 26 euro più DP