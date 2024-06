Allarme a Serramanna: biciclette nel sottopasso riservato alle auto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Sottopassaggio ciclabile scambiato per quello carrabile: automobilista sbaglia ingresso e finisce nelle corsie riservate alle due ruote. I cittadini: “Servirebbero dei paletti all’ingresso e all’uscita della ciclabile per evitare anche alle moto di entrare. Tutti i giorni vediamo passare anche scooter nel sottopassaggio”. La nuova viabilità, per consentire la chiusura dei passaggi a livello, è entrata a pieno ritmo già da mesi eppure ha tratto in inganno chi ha imboccato con la macchina la viabilità riservata alle due ruote ecologiche. Un serio pericolo, accanto alla stazione ferroviaria, per i tanti ciclisti che usufruiscono del sottopassaggio: per fortuna, in quel momento, l’unico a transitare è stato l’automobilista sbadato. Qualche accorgimento per la sicurezza chiedono i cittadini che, dopo aver visionato le immagini riprese da un passante e postate sui social, hanno lanciato l’appello al fine di scongiurare eventuali simili episodi.