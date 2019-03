Fdi: “Nuova continuità in Sardegna più equa per emigrati e non residenti”

“Una nuova Continuità Territoriale, più equa per gli emigrati ed i non residenti”, è quanto ha ribadito oggi, Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, aggregandosi grazie ai colleghi Fidanza e Rotelli, alla Commissione Trasporti.

“Bene Alitalia che ritiene strategica la Sardegna ed accetta di volare senza oneri come ha già accettato Air Italy”, incalza il Deputato ed ancora chiede ai Commissari Alitalia presenti se c’è la volontà di iniziare un dialogo da estendere, come intenzione della nuova Amministrazione Regionale, a città come Torino, Trieste, Verona, Pescara, Bari, Catania o Palermo.

Questi ultimi rispondono che la volontà c’è ed il confronto di questa mattina lo ha pienamente dimostrato.

Il confronto sarà anche sui 10 mila biglietti che ha già venduto destinazione Olbia, ora che la tratta è passata ad Air Italy. “Ci tengo a sottolineare il vergognoso intervento della deputata Pd che stigmatizza il collega dei 5 stelle sardo, Nando Marino, perché parlava del problema della continuità territoriale dei sardi quando si doveva parlare dei problemi più seri di Alitalia” conclude Deidda “se viviamo una situazione d’isolamento è colpa proprio dei Governi del PD.”