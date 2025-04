È giallo attorno all’orrenda morte capitata al ricercartore 42enne di Ferrara Alessandro Coatti. Il giovane e talentuoso biologo è stato fatto a pezzi e messo in una valigia, ritrovata in una strada di Santa Marta, città di mezzo milione di abitanti sulla costa della Colombia che si affaccia sul Mar dei Caraibi.

La tremenda scoperta è stata fatta da alcuni bambini. Stando alle prime informazioni, nella borsa c’erano solo la testa, le mani e i piedi di Coatti. È stato possibile risalire all’identità della vittima grazie al braccialetto dell’ostello in cui era ospite. Il 42enne era ricercatore alla prestigiosa Royal Society of Biology di Londra, dove si occupava di animali e tecnologie genetiche. Sembra che il ricercatore volesse andare a Minca, in Sierra Nevada, a una ventina di km da Santa Marta, per effettuare alcune ricerche.

Il sindaco di Santa Marta ha deciso di mettere una taglia sull’assassino dando un premio di 50 milioni di pesos colombiani (circa 10.400 euro) a chi offre informazioni utili per trovare il responsabile o i responsabili.