All’improvviso, il buio. Impossibile mandare messaggi, impossibile consultare i social network, impossibile postare qualcosa su Facebook o Instagram. Tutto down, in tutta Europa, fra le proteste di milioni di utenti. Migliaia le segnalazioni anche in Sardegna. Il momento critico si è registrato alle 17.30, si è protratto per circa mezz’ora ma segnalazioni sono arrivate anche nei minuti successivi.

