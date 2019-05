Eurovision, l’Italia con il sardo Mahmood sfiora l’impresa piazzandosi al secondo posto. La serata finale della 64esima edizione del festival musicale internazionale – in onda su Raiuno con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo – si apre con una nota positiva per il nostro Paese: Mahmood vince il ‘Composer Award’, il premio per la miglior composizione, per ‘Soldi’. L’opening dello show è affidato a Netta Barzilai che in versione pilota d’aereo porta l’evento in Israele grazie al successo con ‘Toy’ nel 2018 a Lisbona.

Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela tutti i dettagli della serata: “Alle 22,50 è il momento dell’Italia. Sul palco Mahmood e tre ballerini per ‘Soldi’, la prima canzone nella storia eurovisiva italiana con versi in arabo. L’artista milanese scalda l’arena, tutti applaudono a tempo e alla fine partono cori “bravo, bravo”. “Ero molto emozionato, mi sembra sia andata bene” commenterà più tardi il vincitore di Sanremo 2019. La gara continua con la Serbia e la bella Novena Bozovic canta ‘Kruna’, la Svizzera risponde con il modello Luca Hanni che propone ‘She got Me’. Performance dal grande impatto visivo per l’Australia: Kate Miller Heidke vola con ‘Zero Gravity’. Chiude la Spagna: Miki con ‘La Venda’ canta la consapevolezza, “cerca di essere ciò che sei” dice il testo del brano.

Si apre, quindi, il televoto, e per aspettare il verdetto (i giudizi del pubblico eurovisivo si uniscono a quelli delle giurie tecniche di ciascun Paese in gara), sul palco israeliano si esibiscono alcuni ex vincitori (tra cui Conchita Wurst e Netta con il nuovo singolo ‘Nana Banana’) e poi irrompe la pop star Madonna – treccine e occhio bendato per un look da ‘Trono di spade’ -. A fare gli onori di casa la supertop Bar Refaeli (una dei quattro conduttori dello show). Veronica Ciccone parte con la hit ‘Like a Prayer’ e chiude con ‘Future’, il nuovo singolo.

La lettura del verdetto è un crescendo di emozioni per l’Italia: per le giurie tecniche Mahmood è quarto con 212 punti; prima la Svezia con 239, segue la Macedonia Nord con 237 e 231 i Paesi Bassi. All’artista milanese arrivano 253 punti con il televoto per un totale di 492, l ’Italia schizza in alto ma il primo posto è di Duncan Laurence dei Paesi Bassi”.