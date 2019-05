Monastir, violento tamponamento sulla Ss466, auto si ribalta: due feriti

Incidente stradale all’alba sulla statale 466 che collega Monastir a Ussana. Un’auto, per cause in fase di accertamento, ha tamponato un mezzo pesante. A causa del violento impatto, la vettura sulla quale viaggiavano due persone, si è ribaltata. Sul posto è intervenuta una squadra del pronto intervento 2A dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, che ha affidato i due feriti ai soccorritori del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e l ‘Anas.

(notizia in aggiornamento)