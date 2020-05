Eurodesk Monserrato: al via il secondo webinar “EURES il portale che mi aiuta a trovare lavoro in Europa”

Nel 2020 il Comune di Monserrato guidato dal Sindaco Tomaso Antonio Locci, è entrato a far parte di questa rete, istituendo lo Sportello Europa, delegato all’Assessora Tiziana Mori. L’ufficio prosegue le attività in smart working anche durante la Fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Il secondo webinar che si terrà mercoledì 20 maggio,dalle 16:30 alle 17:30, sarà condotto da Fabrizio Rossetto, (Eures Adviser – AFOL Monza Brianza). Per partecipare è necessario registrarsi tramite il link di iscrizione presente sulla pagina: www.eurodesk.it/webinar

I posti disponibili sono 200. È possibile contattare lo Sportello Europa del Comune di Monserrato per avere supporto dell’iscrizione al webinar monserrato@eurodesk.eu

Destinatari. Il seminario è rivolto a giovani e persone interessate a lavorare all’estero, anche solo per qualche tempo, per migliorare le proprie abilità e competenze e aumentare le possibilità di trovare un lavoro migliore nel proprio paese.

Contenuto del webinar. Si prefigge di dare informazioni su come usare il portale per le offerte di lavoro, come ricevere supporto dai consulenti Eures italiani e stranieri, e sulle condizioni di vita e lavoro in altri paesi della Comunità Europea.

Verranno anche presentati brevi aggiornamenti in merito all’attuale situazione d’emergenza sanitaria.

Il webinar avrà una durata di circa 60 minuti ed è aperto ad un massimo di 200 partecipanti.