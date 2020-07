Al via l’estate a Monserrato: tutto esaurito per l’evento “Mille Luci”

A pochi giorni dall’evento “Mille Luci” che apre ufficialmente l’estate monserratina, il Comune comunica ufficialmente il soldout. Grande partecipazione, quindi, per uno spettacolo che ha un significato speciale: “per noi è motivo di grande orgoglio perché, in questo periodo di grande difficoltà, paura, di importanti restrizioni per le persone che non hanno ancora ripreso ad uscire per assistere alle manifestazioni, siamo riusciti a organizzare uno spettacolo di qualità e a trasmettere tranquillità al nostro pubblico per poterlo gustare in totale sicurezza” spiega Emanuela Stara, assessora alla Cultura. “Mille Luci” si svolgerà il 19 luglio presso il Comparto 8 e potrà essere seguito in diretta via web. “Nasce come il primo evento di portata regionale proprio per dare coraggio a tutti coloro che in Sardegna vorranno organizzare eventi: se c’è la volontà, un po’ di coraggio e tanta determinazione gli artisti torneranno a produrre bellezza e il comparto tutto dello spettacolo ricomincerà a lavorare”.