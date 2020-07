Hotel chiusi e turismo in crisi a Cagliari, Sorgia: “Puntiamo tutto sui last minute”

A giugno Soager ha registrato l’88 % degli arrivi in meno a Cagliari. Per luglio circa il 70 %. Il crollo del turismo in città manda in fumo guadagni e posti di lavoro. Il Comune cerca di salvare il salvabile puntando sui last minute a luglio e ad agosto. “Sul turismo Cagliari si può giocare la partita, puntiamo sui last minute, sui quali però è difficile fare previsioni”, dichiara Alessandro Sorgi, assessore comunale al Turismo, “serve una forte promozione del territorio, con eventi e promuovendo le nostre bellezze paesaggistiche e le ricchezze enogastronomiche. Avevamo tentato con associazioni di categoria per la Coppa America ma le cose son andate male. E ancora oggi è difficile tra alberghi che non riapriranno e persone che ancora non escono di casa”.