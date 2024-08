Esplode un trullo a Cisternino: morto un uomo, grave una donna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’esplosione ha coinvolto un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Nel crollo, è morto un uomo di 55 anni- rimasto intrappolato sotto le macerie- mentre una donna di 53 è rimasta gravemente ferita. Miracolosamente salva, invece, una coppia di Barletta ospite della struttura, che in quel momento si trovava altrove. Stando alle prime ricostruzioni l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Soccorsi, protezione civile e vigili del fuoco sono sul posto per dare il loro indispensabile aiuto. La struttura ha subito gravi danni ma per ora non sembrano esserci altre vittime o feriti gravi. Il trullo, che fa parte di un complesso di altre strutture adibite all’ospitalità e al turismo, è stato messo in sicurezza dopo diverse ore di duro lavoro.