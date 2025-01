Esmeralda, la giovane grifone esploratrice ricoverata e curata a Monastir da Forestas: era letteralmente morta di fame. Ha viaggiato ovunque, libera, nella missione intrapresa per il ripopolamento della specie, è stata due giorni anche a Cagliari, dalla Sella del Diavolo ha ammirato il panorama. Ma poche carcasse da divorare e così, debole e sfinita, è stata soccorsa da chi, da mesi, si prodiga per i nobili pennuti.Ribattezzata Esmeralda, bella e tanto affamata, la sua storia è stata raccontata dall’Agenzia Regionale Forestas. “Si tratta uno dei grifoni “sardi” soccorsi e poi liberati a Bosaa novembre 2024 davanti agli occhi entusiasti dei bambini delle scuole elementari, che avevano accompagnato col loro divertito e chiassoso stupore l’involo di due avvoltoi, curati a Bonassaidopo una prima disavventura.Infatti Esmeralda, giovane nata nel 2024, era stata già ricoverata una prima volta (a Bonassai) nel centro fauna selvatica gestito dai veterinari Forestas, sempre per lo stesso problema…un istinto da esploratrice che la spinge così lontano dal suo gruppo, che poi non riesce ad alimentarsi e, vinta dalla fame e dalla debolezza, perde la capacità di riprendere il volo verso casa.Dopo la prima liberazione avava ricominciato a girare per la Sardegna ed era finita, come la prima volta, ad Olzaiaffamata e senza energie impossibilitata a ritrovare un gruppo di grifoni più esperti che l’aiutasse nella ricerca di carcasse. Stavolta, partita da Bosa, è stata recuperata a Chia(Domus de Maria) dopo che vagava da giorni, nel Sulcis (in mappa i suoi spostamenti dell’ultima settimana): stremata ed affamata, troppo debole per volare.Pur sfiorando il sudest Sardegna, non si è mai incontrata con i grifoni del nuovo areale del Gerrei…ha seguito la linea di costa, fino all’isola di San Pietro e durante questo giro ha trascorso anche due giorni a Cagliarinella, sempre monitorata da Forestas e di tecnici del progettoRecuperata dal CFVA della stazione diTeulada è ora ricoverata presso il Centro Fauna Selvatica (CARFS) Forestas presso Monastir(Cagliari).

Nel corso della visita veterinaria, Esmeralda è risultata indebolita dalla fame, ma comunque in buone condizioni di salute. Dopo essere stata immediatamente alimentata dal personale veterinario Forestas, sta riprendendo le forze e sicuramente sarà presto nuovamente liberata. Speriamo impari la lezione: mai allontanarsi troppo dalla propria colonia, e soprattutto, ma da sola”.