Intervento tempestivo ancora una volta da parte dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che con l’ausilio dei vigili del fuoco ha soccorso un’escursionista sul Monte Corrasi a Oliena. La donna era insieme ad altre tre escursionisti a S’Iscala e Marras quando si è infortunata a una caviglia. Non riuscendo più camminare, sono stati chiamati i soccorsi, intervenuti con l’elisoccorso di base ad Alghero. Gli operatori del soccorso alpino e speleologico delle stazioni di Nuoro e Ogliastra hanno quindi recuperato l’escursionista, che è stata poi trasportata in ospedale in ambulanza.