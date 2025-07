Forse un malore del conducente o un guasto tecnico è la causa del grave incidente avvenuto questa mattina lungo la Ss131 nel territorio di Macomer: il camion è andato completamente distrutto, è finito contro uno dei new jersey che delimitano la carreggiata.

Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto ma il traffico è stato bloccato per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Sul luogo sono immediatamente intervenuti Anas e vigili del fuoco. Per soccorrere il conducente del mezzo è giunto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale, ma inutilmente. L’uomo, 48 anni, è purtroppo deceduto.