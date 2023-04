Escalaplano, a vuoto le ricerche di Marco Lai: il 52enne è un fantasma da sei giorni

Marco Lai continua ad essere un fantasma. Il 52enne, affetto da schizofrenia, è sparito da Escalaplano sei giorni fa. Ieri, sino a tarda sera, una squadra del distaccamento di Sorgono del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta in paese per cercarlo. Per approfondire le ricerche si è reso necessario richiedere l’intervento del nucleo sommozzatori di Cagliari, che giunti sul posto hanno così permesso di estendere le ricerche all’interno di pozzi e specchi d’acqua presenti nel territorio oggetto delle operazioni di ricerca.

Le ricerche sono andate avanti senza sosta per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio.