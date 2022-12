Ennesimo incidente in Sardegna, schianto tra due auto: un ferito estratto dalle lamiere

I Vgili del fuoco di Sassari sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili sulla Ss 200, nel nord della Sardegna. I pompieri hanno prestato i primi soccorsi a un uomo rimasto ferito e hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto. Il ferito, non grave, è stato soccorso dal personale medico di un’ambulanza del 118. Presenti sul posto la polizia Locale di Sassari e l’Anas per i rilievi di competenza.