“Emergenza siccità in Sardegna e a Elmas una perdita idrica da oltre 15 giorni in via Corbino”

Elmas – Perdita idrica da oltre 15 giorni in via Corbino: “Rivolgetevi alla stampa o ai carabinieri”. La segnalazione da parte si una cittadina, P.F, che, dopo numerose richieste di intervento agli enti preposti ha ricevuto, come risposta, quella di inoltrare la problematica anche agli organi di informazione. E così ha fatto: “Pochi giorni dall’approvazione da parte della Giunta Regionale di un’importante delibera per affrontare l’emergenza idrica che colpisce la Sardegna, in controtendenza, ad Elmas in Via Corbino è presente una perdita idrica dal 16/08/2024, dove nella più assoluta indifferenza vengono sprecati migliaia di litri di acqua e denaro pubblico” afferma la donna.

Dopo 4 chiamate ad Abbanoa, dopo aver segnalato via mail a due uffici comunali, alla sindaca e ad Abbanoa senza aver ricevuto risposta, dopo aver chiamato gli uffici preposti del Comune di Elmas senza alcuna risposta, dopo essermi recata al Comune, sono stata ricevuta nell’androne, mi è stato detto che non avevano un numero prioritario per contattare Abbanoa e di fare la segnalazione ai Carabinieri o alla stampa.

Questa è evidentemente la volontà di aiutare i cittadini e di risolvere i problemi, questa è la sensibilità verso l’ambiente.

Un tubo marcio che nel giro di pochi anni è stato rattoppato almeno 15 volte, 3 solo a fine 2023.

Mi chiedo come è possibile che Abbanoa possa fare ciò che vuole senza che nessuno controlli.

Il continuo spreco di acqua, la strada dissestata dalle perdite, l’impossibilità di poter entrare nella propria abitazione senza riempirsi di acqua e fango, trovo tutto ciò inammissibile nonché eticamente e moralmente scorretto”.

Rabbia, delusione, sconforto: sono decine le segnalazioni che riguardano guasti alla condotta idrica, non solo di Elmas, bensì gli appelli di intervento si susseguono da un po’ tutti i centri abitati. Come le ordinanze comunali, che da mesi invitano i cittadini a risparmiare il bene primario, importante ed essenziale come l’aria che si respira e che, spesso, viene sprecato a causa di guasti ingenti. Un intervento rapido, insomma, è la richiesta principale da parte dei residenti al fine di evitare disagi e ulteriori restrizioni.