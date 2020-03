Emergenza Covid-19, un numero di telefono a supporto degli anziani

Geriatri e psicologhe dell’AIP, Associazione Italiana di Psicogeriatria sez. Sardegna e della Associazione onlus GeRoS, Servizi e Ricerca in Gerontologia e Psicogeriatria di Cagliari, hanno attivato, a partire da oggi, un servizio telefonico gratuito di supporto psicologico e geriatrico rivolto ad anziani fragili e ai loro familiari che stanno vivendo con difficoltà l’isolamento richiesto dall’emergenza Covid 19.

“E’ il nostro contributo perché gli anziani e i loro familiari non si sentano soli, – spiegano – perchè ricevano informazioni chiare e rassicuranti su come affrontare questo periodo di crisi e abbiano un supporto nei momenti di stress emotivo e di disagio psicologico”.

Per informazioni Dott.ssa Marta Malgarise, Psicologa e Presidente dell’ Associazione onlus GeRoS, Servizi e Ricerca in Gerontologia e Psicogeriatria via Favonio 28 09126 Cagliari

Email: malgarisemarta@tiscali.it Cell. +393293652772