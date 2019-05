Emanuela Fanni, 19 anni, di Santadi: è lei la nuova Miss Italia I Mulini, ecco le altre reginette

Davanti ad un folto pubblico, ben 24 miss, provenienti da varie località della Sardegna, si sono contese le tre fasce disponibili per continuare il percorso in questa edizione 2019. All’interno del Centro, le miss si sono confrontate sfilando in in abito elegante, costume personale e body ufficiale del concorso.

La giuria presieduta dalla Beauty Blogger Giulia Carucci, coadiuvata da esperti di moda, hanno eletto con non poca difficoltà, le seguenti miss:

1^ Classificata Miss I Mulini Emanuela Fanni 19 anni di Santadi

2^ Classificata Benedetta Casciano 18 anni di Cagliari

3^ Classificata Elena Sirigu 22 anni di Senorbì

Le tre miss parteciperanno di diritto alle finali di titolo in programma nell’estate 2019 La serata è stata animate da momenti di moda in abiti da sera e costumi da bagno della collezione estate 2019. Gli intermezzi sono stati curati dalla cantante Sara Fenza, già protagonista del concorso dal 2018, e la esordiente sul palco di Miss Italia, la giovanissima cantante Ylenia Lai Ospite la Miss Italia Sardegna 2018 Bianca Fusco Ha presentato Veronica Fadda.