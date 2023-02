Elmas vara il suo nuovo piano strategico: sarà una nuova comunità smart e digitale

Il Comune di Elmas ha varato un ambizioso piano strategico che si pone l’obiettivo di trasformare il paese in una comunità smart, digitale, efficiente e sostenibile.

Il piano è stato approvato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, che si è svolto venerdì 17 febbraio.

Sono dieci le linee programmatiche che delineano gli obiettivi politici ed amministrativi da attuare nel corso del mandato 2021 – 2026 da parte dell’Amministrazione guidata dalla Sindaca Maria Laura Orrù. Le azioni e i progetti realizzati intendono rilanciare nuovi e ambiziosi interventi a beneficio di tutta la comunità, volti a permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla vita di Elmas e al rilancio del territorio.

“Il lavoro quotidiano della nostra Giunta ha come obiettivo centrale di trasformare Elmas in una cittadina moderna, efficiente e sostenibile, con un ricco tessuto economico alle spalle e un patrimonio culturale importante da promuovere. Il tutto con un ruolo attivo e protagonista nella Città Metropolitana di Cagliari”. Queste le parole della sindaca Maria Laura Orrù nel presentare il piano.

In coerenza con le Linee Programmatiche di mandato, l’Amministrazione Comunale di Elmas ha individuato 4 macro ambiti di intervento prioritari, che includono le tematiche d’interesse per il territorio. A partire da questi ambiti di priorità, sono stati definiti gli interventi concreti da realizzarsi nell’arco del mandato per ciascuno degli Ambiti identificati: smart city, servizi digitali, efficientamento energetico e amministrazione sostenibile.

SMART CITY

Per quanto riguarda il progetto “smart city”, il piano prevede di: implementare la rete internet attivando progressivamente, nei punti di aggregazione, una rete Wi-Fi capillare, veloce e gratuita predisposta anche in prospettiva 5G; realizzare interventi per ridurre la criminalità e gestire le situazioni di rischio al fine di garantire massimo benessere per i cittadini. Il modello di sicurezza che si intende adottare, è basato sull’utilizzo integrato di tecnologie diverse, quali: telecamere di face detection e sistemi di rilevazione e conteggio persone e strumenti di monitoraggio del traffico; efficientare la mobilità urbana, attraverso diverse soluzioni: tecnologie di localizzazione di mezzi pubblici, per fornire ai cittadini informazioni sui tempi d’attesa dei veicoli; potenziare la mobilità dolce attraverso la messa a disposizione di monopattini e biciclette elettriche; tecnologie di smart parking per il monitoraggio dei parcheggi; una copertura capillare di colonnine per la ricarica elettrica; valorizzare gli spazi pubblici – piazze o parchi – per renderli interamente fruibili ed attrezzati in logica smart attraverso la connettività: l’installazione di arredi urbani “intelligenti” (panchine, totem, lampioni, etc.) o di ottimizzazione della gestione del verde pubblico attraverso sistemi di irrigazione automatici e monitoraggio benessere delle piante.

SERVIZI DIGITALI

Le principali direttrici di azioni concernenti i servizi digitali dedicati al cittadino saranno: estendere e migliorare i servizi digitali esistenti per la creazione della “casa digitale del cittadino”, per vivere consapevolmente ed attivamente il territorio; creare un’applicazione per smartphone per le segnalazioni utili a garantire una comunicazione tempestiva e trasparente tra i cittadini e il Comune in merito alle problematiche e i pericoli riscontrati sul territorio, con l’obiettivo ultimo di costituire una community e rafforzare la responsabilità collettiva. Costruire una banca dati digitale di curriculum di giovani, diplomati e laureati, per ridurre la distanza con il mondo del lavoro.

Il piano prevede poi di implementare la digitalizzazione della pubblica amministrazione creando una control room unica per la gestione integrata dei servizi e dei dati comunali, valorizzando ed integrando le attuali banche dati e dematerializzando gli archivi, adottare sistemi di cybersecurity e rafforzare le competenze e le professionalità del personale comunale in campo informatico.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Riqualificare ed ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche, per migliorare il rapporto tra immissione di energia e rendimento in termini di produzione o consumi efficientando illuminazione pubblica, immobili comunali ed edifici residenziali.

AMMINISTRAZIONE SOSTENIBILE

Nel piano sono previste azioni importanti per rendere sostenibili (dal punto di vista ecologico e dal punto di vista economico) i costi dell’amministrazione pubblica: dallo sviluppo delle comunità energetiche pubbliche e private al rafforzamento della raccolta, trattamento e valorizzazione dei rifiuti passando per la creazione di un centro di educazione ambientale sostenibile e per il varo di un piano di sostenibilità comunale.

COMUNICAZIONE

Il piano, sviluppato in collaborazione con Martino & Partner srl, prevede di essere attuato nel segno della massima trasparenza e condivisione con la partecipazione attiva di cittadini e imprese.