Soleminis, grande show delle auto d’epoca insieme ai vini più buoni del Parteolla (VIDEO)

Straordinario successo di pubblico per la rassegna enogastronomica , artistica e culturale ” Suonidivini “che si e’ tenuta durante l’ intera giornata di domenica a Soleminis . L’evento , promosso dall’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano , con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS , ha proposto ai numerosi visitatori mostre ed esposizioni concernenti l’ artigianato e le antiche tradizioni del territorio, tra le quali spiccano la Mostra degli abiti da sposa realizzati a partire dagli anni 50 e fino agli 90 della maestra Lina Zucca Lecis, il Museo mobile dedicato ad Andrea Parodi ,le produzioni dei maestri coltellinai della Corporazione Sarda. Apprezzatissime inoltre le degustazioni di vini e di prodotti tipici del Parteolla, accompagnate da esibizioni musicali itineranti . Notevole interesse ha suscitato l’esposizione delle stupende auto d’epoca provenienti da varie parti dell’ isola , in evidenza tra le altre una meravigliosa Ansaldo 4 F Torpedo del1927 , una rarissima Vale Special del 1933 ,un impeccabile Lancia Augusta del 1935 ,una elegantissima Lancia Aprilia Pininfarina trasformabile del 1938, una splendida Fiat 500 E del 1949 ed ancora una Fiat 500 C Belvedere del 1952 , una Lancia Appia Vignale Convertibile del 1959 , una Renault Dauphine del 1962, una Lancia Appia Coupe’ Pininfarina del 1969 , una Opel Rekord C del 1970 , una MG B del 1973, una Rolls Royce Corniche del 1981, una Lafer MP Cabrio del 1981. Completano la prestigiosa rassegna le numerose ed intramontabili Fiat 500, le Autobianchi bianchine e Citroen 2cv Special, Ford Taunus , Fiat 124 e Fiat 131 .

