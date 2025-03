L’attesissimo Fass Center di Elmas, il più grande centro commerciale della Sardegna, aprirà con qualche mese di ritardo. Inizialmente prevista per la fine del 2025, l’inaugurazione è stata posticipata alla primavera del 2026. I lavori proseguono senza sosta per completare la struttura di 35mila metri quadrati, che sorgerà tra l’aeroporto di Elmas e le porte di Cagliari. Il centro sarà direttamente collegato all’aeroporto grazie a un tapis roulant e alle scale mobili della fermata ferroviaria Elmas Aeroporto. All’interno del complesso sono attesi grandi marchi come Leroy Merlin, Ikea e Maisons du Monde, oltre a bar, ristoranti e persino palestre.Tuttavia, sugli altri possibili nomi commerciali permane il massimo riserbo. Sul rinvio dell’apertura ha fatto chiarezza Cristiano Ardau, segretario regionale UilTucs: “Stiamo parlando del centro commerciale più grande della Sardegna, un progetto di costruzione così importante può subire rallentamenti”. Alcuni operatori commerciali, infatti, non hanno ancora deciso se investire nel nuovo polo, e il rinvio potrebbe essere legato a questioni tecniche o alla necessità di definire strategie di posizionamento. L’attesa per l’apertura è altissima, sia dal punto di vista commerciale che occupazionale. “I clienti si aspettano novità importanti. Sul fronte del lavoro, il centro potrà rappresentare una valvola di sfogo per l’occupazione, mentre a livello produttivo potrebbe alterare gli equilibri già precari del commercio locale”, conclude Ardau.