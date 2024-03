Elmas, il cuore grande del dottor Colleo: non va in pensione per curare i bimbi

Il pediatra del paese non va in pensione per curare i piccoli pazienti: dottor Colleo, 70 anni, ha deciso di restare a disposizione della comunità, la sua scelta “assume una rilevanza ancora più importante in quest’epoca di grave carenza di medici in Sardegna, di pediatri in particolare. Il suo è un esempio di grande civismo e senso del dovere che deve essere fonte di ispirazione per tutte e tutti noi” ha comunicato il Comune. Tanti i territori che oggi sono senza medico di famiglia e pediatra, troppi, e i disagi per i pazienti si moltiplicano. Per Elmas, invece, si profilano tempi migliori grazie a Giuseppe Colleo che ha in cura centinaia e centinaia di bambine e bambini. A 70 anni, ha “un’età che per i medici significa l’agognata pensione dopo tanti anni di lavoro. Una pensione che il dottor Colleo avrebbe decisamente meritato, dopo che per 32 anni è stato il punto di riferimento per la salute dei più piccoli della nostra comunità. Eppure quella del medico non è una semplice professione, ma una missione che va svolta con grande serietà, altruismo, civismo e spirito di servizio. Tutte qualità che il nostro pediatra ha dimostrato di avere quando ha deciso di rinviare la pensione e di mantenere indosso camice e stetoscopio.

A nome di tutta la cittadinanza l’Amministrazione Comunale ringrazia il dottor Colleo per questa decisione così responsabile e preziosa”.