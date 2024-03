Assemini, disco orario in corso America per aiutare i commercianti

Disco orario in corso America per aiutare i commercianti: viene vietata la sosta lunga “per venire incontro ad un veloce ricambio volto a favorire l’utenza delle attività commerciali”. La mancanza di posti auto, spesso, è la condanna a morte di negozi e attività commerciali in generali: un dato di fatto e più volte segnalato dai diretti interessati non solo ad Assemini, bensì in vari centri del sud Sardegna. Nella città dell’hinterland cagliaritano, in passato fu effettuata anche una raccolta firme proprio per chiedere il disco orario per favorire i clienti delle 15 attività presenti nel tratto di strada dove ora i minuti di sosta sono contati.

“In campagna elettorale, da parte degli esercenti della zona, la richiesta più frequente era stata stata proprio l’istituzione del disco orario.

Proprio per dare respiro alle attività e provare a contrastare la fuga dei cittadini verso i centri commerciali” ha spiegato il sindaco Mario Puddu.

“Gli anni passati, in questo senso, era stata fatta addirittura una raccolta di firme. Il tratto di strada col nuovo disco orario è molto esigua, e comunque in un punto in cui ci sono almeno 15 esercizi commerciali non pochi, quindi”. Il disco orario è comunque limitato a certi orari e per i residenti il sindaco invita a parcheggiare nelle strade limitrofe.