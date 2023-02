Elly Schlein attacca, Solinas s’infuria: scintille in Sardegna sulla continuità territoriale

Scintille fra la candidata alla segreteria nazionale del Pd Elly Schlein, in Sardegna per presentare programmi e progetti, e il presidente della Regione Solinas. Oggetto della sfida a distanza, un tema buono per tutte le campagne elettorali, e purtroppo solo per quelle: la continuità territoriale aerea.

“Ho il piacere di vivere la Sardegna da almeno 20 anni e ho visto come sia più difficile ultimamente collegarsi e raggiungerla. Mi chiedo dove sia il presidente della Regione e cosa stia facendo per risolvere seriamente il problema della continuità territoriale”, ha detto Schlein. “Lo dico da mesi, sulla vicenda della continuità territoriale c’è una totale inadeguatezza da parte di questo governo regionale e questo crea disparità per i sardi. Ci deve essere una interlocuzione più seria ed è necessario cercare soluzioni complete al problema che riguarda anche la mobilità interna”.

Piccata e a stretto giro la replica di Solinas che, nonostante la disastrosa situazione dei trasporti in Sardegna, assicura che la giunta è ben presente sulla questione. “La candidata alla segreteria del Partito democratico, oggi turista per caso in Sardegna a caccia di consensi, non deve preoccuparsi – sottolinea Solinas – il presidente della Regione è ben presente e segue con forte attenzione, insieme all’assessorato dei Trasporti e a tutta la Giunta, l’emergenza della continuità territoriale vissuta quotidianamente dai sardi. La candidata alle primarie del Pd – insiste il governatore – anziché venire qui a darci inutili lezioni proponendo ricette economiche miracolose, dimostri invece di essere adeguata all’autorevole ruolo al quale ambisce e chieda anche al suo partito, al quale in anni recenti non sono mancate responsabilità di governo nazionale e regionale, di tutelare realmente la Sardegna e i sardi e il loro diritto a non essere isolati”.