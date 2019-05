Europee, Matteo Salvini esulta per la vittoria. “Primo partito in Italia, grazie!”. La Lega primo partito in Italia, secondo gli exit poll crolla il M5S che potrebbe essere clamorosamente superato dal Pd. La lega tra il 27 e il 30 per cento, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta proiettando ipoteticamente questi numeri su eventuali nuove elezioni politiche. Il Pd oscilla negli exit poll tra il 21 e il 23 per cento, il M5s tra il 20 e il 22. Ora si attendono le proiezioni ufficiali. Bassissima l’affluenza in Sardegna.