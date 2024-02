È morta a 34 anni Carlotta Dessì, addio dopo una breve malattia alla giornalista cagliaritana di Mediaset

Lutto nel mondo del giornalismo e dell’informazione, è morta ad appena 34 anni la giornalista cagliaritana Carlotta Dessì, tra i volti di Mediaset dopo un’esperienza a Skytg24. Ha fatto servizi e condotto inchieste per “Pomeriggio 5” su Canale 5 e “Fuori dal coro” su Rete 4. Nel programma di Mario Giordano si era occupata tante volte del dramma sociale che vivono gli italiani che si sono ritrovati le proprie case occupate da stranieri. In un caso Carlotta Dessì aveva realizzato vari servizi a Selargius.

La Dessì aveva raccontato con dei post e storie su Instagram la malattia contro la quale stava combattendo solo da pochi mesi e che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Tre settimane fa l’ultimo post su Instagram: “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. “Non temere, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma non temere”, questo il testo a contorno dell’immagine nella quale la giornalista inquadra un quadro donato da una sua amica.