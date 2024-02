1600 euro per un viaggio da sogno a Parigi, ma l’agenzia non esiste: impiegata truffata a Dolianova.

Ieri a Dolianova, a conclusione di un’attività di indagine intrapresa dopo la querela presentata da un’impiegata trentaseienne, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un ventisettenne di Colleferro, già noto per precedenti. Il giovane ha pubblicato su Instagram alcune inserzioni, presentandosi come il titolare di una fantomatica “Agenzia Belvedere Viaggi Srl”, con sede a Torino. La donna è stata attratta da uno splendido viaggio per due a Parigi, con prenotazione di un soggiorno a Disneyland per soli 1599 euro. Una volta ricevuto il bonifico il protagonista del raggiro è sparito irrimediabilmente, lasciando che quel viaggio restasse nel mondo dei sogni della donna. I carabinieri sono giunti a lui andando a ricostruire chi materialmente avesse percepito il bonifico.