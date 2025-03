Da tutta la Sardegna oggi alla corsa rosa solidale con 14.500 iscritte.

È Elisabetta Orrù la vincitrice dell’edizione 2025 della Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale tra le più partecipate d’Italia, che ha visto oggi al via 14.500 donne, un record per l’evento, la maggior parte sul tracciato Open di 5km, una camminata ludica nelle vie della città, e le altre sul percorso competitivo Challenge da 10km.

Elisabetta Orrù (Cagliari Marathon Club) vince la Cagliari SoloWomenRun in 31’33’’. Secondo posto per Enrica Pintor (Isolarun) in 34’21’’, terzo posto per Benedetta Cao (CUS Cagliari) in 35’21’’.

Partenza e arrivo alla fiera di Cagliari, con i tracciati che si sono snodati nelle vie del centro, tra gli applausi e il sostegno del pubblico. Insieme hanno partecipato tante associazioni, gruppi di amiche, donne giunte da tutta la Sardegna per prendere parte a un evento che ogni anno cresce sempre più. Tanti sorrisi, momenti di divertimento e di emozione, emozione in particolare per chi ha corso in sostegno a sodalizi che operano nel sociale, chi c’è stata per ricordare persone che non ci sono più, e ancora donne che stanno lottando contro la malattia o l’hanno appena superata.

Un fiume rosa di entusiasmo ha coinvolto Cagliari, in una giornata unica e speciale.

Tra le partecipanti quest’anno anche la centeneria Zaira, che ha spento 100 candeline qualche settimana fa.

C’è stata poi Francesca, con il progetto “Rimettiamoci sui tacchi”, che aiuta le pazienti oncologiche a indossare nuovamente i tacchi alti, un’iniziativa di positività e di voglia di rimettersi in gioco.