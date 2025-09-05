Bruttissimo episodio di violenza a Paternò, in provincia di Catania. Due turiste ungheresi sono state violentate su un furgone da tre ragazzi marocchini di 21, 22 e 24 anni senza permesso di soggiorno. Stando a quanto ricostruito le due ragazze avevano trascorso una giornata al mare e hanno accettato un passaggio al loro bed and breakfast. Inizialmente sul van erano in due, poi si aggiunto un terzo amico salito successivamente. Arrivati in un luogo isolato, i tre avrebbero costretto le giovani ad assumere cocaina e le avrebbero toccate nelle parti intime. nonostante i rifiuti, i tre non si fermavano fino a quando una delle ragazze è riuscita a chiedere aiuto alla sorella fingendo di chiamare la madre. Grazie all’attivazione del localizzatore da parte della sorella, gli agenti hanno rintracciato il van e arrestato i tre ragazzi per violenza sessuale di gruppo. Le due turiste sono state portate in ospedale per accertamenti.