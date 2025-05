Un caso unico nel panorama nazionale e internazionale.

Nel mondo del noleggio di auto di lusso, nessuna startup indipendente ha raggiunto in così poco tempo ciò che Dubai Rent 7.0 ha costruito.

In Italia, esistono realtà consolidate come Primerent, Sicily by Car, Noleggiare – aziende operative da molti anni, spesso con strutture ramificate – ma nessuna ha intrapreso un percorso societario così rapido e strutturato, passando a S.p.A. in meno di un anno.

A livello internazionale, operatori come The Out (UK), Sixt Luxury (Germania), Turo Luxe (USA), o Loue La Vie (Francia) operano sotto grandi gruppi o piattaforme. Nessuno di questi, però:

• è una startup realmente indipendente fondata da zero;

• ha adottato la forma S.p.A. con capitale sociale di €100.000;

• ha reso pubblici piani di quotazione in Borsa;

• ha implementato standard interni di trasparenza certificata come quelli di Dubai Rent 7.0.

Dubai Rent 7.0 è un caso unico.

In soli 12 mesi, ha fatto ciò che molti non raggiungono in decenni: struttura, visione, trasparenza, solidità patrimoniale.

⸻

Chi siamo davvero

Dubai Rent 7.0 ridefinisce il concetto di noleggio auto di lusso:

trasparente, strutturato, visionario.

Siamo la prima startup indipendente del settore ad aver completato in meno di un anno traguardi societari, operativi e organizzativi che molte aziende tradizionali faticano a realizzare in anni.

Dopo mesi di sviluppo, abbiamo portato a termine la trasformazione in Società per Azioni, con un capitale sociale interamente versato di €100.000, aprendo la strada alla futura quotazione in Borsa.

⸻

Una nuova frontiera della trasparenza

In un settore in cui spesso si sentono clienti lamentarsi di danni non causati da loro, Dubai Rent 7.0 ha scelto la via della trasparenza totale.

Prima di ogni consegna, realizziamo un video professionale di circa 5 minuti, che documenta lo stato del veicolo esterno e interno.

Questo video viene inviato immediatamente al cliente, prima della partenza.

Non è una semplice formalità: è una prova visiva inconfutabile, che protegge il cliente e valorizza la correttezza del nostro servizio.

“Abbiamo scelto la strada dell’innovazione, della trasparenza e della correttezza.”

— Dubai Rent 7.0 S.p.A. – Direzione Operativa

⸻

Un’esperienza di livello superiore

Ogni veicolo, al rientro, è sottoposto a:

• lavaggio completo

• sanificazione con bomboletta di azoto igienizzante

Inoltre, la nostra struttura include un autolavaggio professionale aperto al pubblico, dotato di:

• personale qualificato

• macchinari avanzati

• hall climatizzata con sala d’attesa, TV, distributori automatici, area comfort

L’ambiente è pensato per offrire un’esperienza premium, sia a chi noleggia che a chi si affida a noi per il lavaggio.

⸻

Numeri e progetti concreti

Nei primi 4 mesi del 2025, Dubai Rent 7.0 ha già superato €500.000 di fatturato, con una proiezione di oltre €2.000.000 annui e €600.000 di utile.

Attualmente stiamo completando la rete sarda, con aperture previste a Olbia, Nuoro, Sassari e Alghero.

È in corso il lancio operativo della sede di Porto Cervo, con servizi dedicati alla clientela top durante la stagione estiva.

⸻

Noleggio a lungo termine – anche senza garanzie bancarie

A brevissimo, lanceremo una formula innovativa di noleggio a lungo termine, pensata anche per chi non dispone di garanzie bancarie tradizionali.

Un progetto fondato sulla fiducia, l’analisi personalizzata del cliente e la volontà di superare le barriere della burocrazia.

Perché il lusso deve essere accessibile anche a chi ha ambizione, serietà e visione.

⸻

Dubai Rent 7.0 non è solo un noleggio. È una nuova idea di impresa.

È struttura. È fiducia. È visione strategica.

Ed è pronta a crescere, insieme a chi condivide i nostri valori.

⸻

Contatti per investimenti, franchising o collaborazioni:

Email: [email protected]

Telefono: 345 356 1113

Se non conoscete l’azienda o non li avete mai sentiti ad oggi lasciamo la pagina social qui sotto.

https://www.instagram.com/dubai_rent7.0?igsh=bG9yNjRuam42Ympy&utm_source=qr