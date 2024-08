Dualchi, gara di karting nel segno della solidarietà

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ appuntamento previsto Sabato 31 Agosto e domenica 1° Settembre nel Circuito cittadino di Dualchi e’ abbinato ad un iniziativa benefica grazie ad una partnership tra l’ Aci e l’ Avis .

La manifestazione organizzata da Gt Shardana Sport in collaborazione con il Comune di Dualchi prendera’ il via Sabato 31 Agosto con le prove libere non ufficiali e proseguira’ domenica con le libere , le qualifiche ed infine la Gara .

La partenza e’ prevista nei pressi della centralissima Piazza San Leonardo per un circuito di 668 metri che si snodera’attraverso le vie Sicilia , Campania ed Ercas per concludersi poi nuovamente nelle adiacenze della Piazza dove si svolgeranno anche le premiazioni .

Scopo dell’ evento e’ quello di promuovere la disciplina nel territorio e di coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati .Le categorie saranno le Mini Gr3, Ok-n , Ok-n Junior e Over , Kzn , Kz2 .

L’ evento era stato inizialmente previsto per la fine del mese di Luglio e successivamente e’ stato posticipato di un mese .

Nella giornata del 28 Luglio la partnership tra l’ Aci e l’ Avis ha consentito a 32 persone di effettuare una donazione di sangue presso l’ autoemoteca appositamente dedicata ricevendo allo stesso tempo in modo assolutamente gratuito la Tessera Aci .

Quella prevista a Dualchi costituisce una interessante novita’ nel panorama degli eventi motoristici in calendario per l’ Estate 2024 , iniziativa di assoluto interesse che intende abbinare la passione per i motori alla solidarieta’.