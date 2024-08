Selargius: 1° memorial dedicato a Najibe, la giovane studentessa scomparsa un anno fa

Quasi tutto pronto per l’evento che si svolgerà il 10 settembre, il giorno del primo anniversario della strage di viale Marconi in cui persero la vita 4 giovani, tra cui Najibe Zaher. “Si parlerà dell’importanza della sicurezza stradale e “ricorderemo la nostra amica”. Un torneo di calcio, una giornata di sport e unione. Impossibile dimenticare quel giorno in cui Cagliari si svegliò con il suono delle sirene dei mezzi intervenuti nel luogo del disastro. Una carneficina, un’automobile ridotta a una scatola di lamiere accartocciate. I corpi dei giovani a terra, su sei viaggiatori solo due si salvarono, e, ancora in macchina, altre due persone tra cui Najibe. Le lenzuola bianche macchiate di sangue come l’asfalto dove erano adagiati per abbracciare le vite in frantumi di chi, dopo una serata trascorsa con il sorriso in bocca, è arrivato alla fine di tutto, in pochi attimi, terribili e assordanti come lo strazio degli amici e dei parenti della giovane studentessa di 19 anni, di Giorgia, 24, Alessandro, 19, e Simone, 20. Da allora, soprattutto il papà e la mamma di Najibe non si sono sottratti al delicato e difficile tema della sicurezza stradale, fondamentale per insegnare ai ragazzi, in particolar mordo, che la vita è una sola. Basta, infatti, rispettare il codice della strada e adottare buon senso durante la guida per ridurre ai minimi termini il rischio di essere coinvolti in un sinistro che può rivelarsi fatale a seconda della gravità. Ed è così che chi vuole bene alla ragazza volata via troppo presto ha deciso di organizzare un evento sportivo, un torneo di calcio, al quale associare un accorato appello rivolto a tutti coloro che si mettono in viaggio anche solo per pochi minuti.

“Le iscrizioni per il torneo di calcio si chiuderanno il prossimo 31 agosto. Siamo lieti di comunicarvi che siamo quasi al completo con il numero delle squadre partecipanti, tuttavia stiamo riscontrando delle difficoltà nel trovare squadre femminili. Pertanto, se entro il 10 settembre non dovessimo riuscire a completare il tabellone femminile, saremo costretti ad annullare il torneo di calcio a 5 femminile.

Tuttavia, per le ragazze interessate a partecipare e giocare qualche partita durante il Memorial, abbiamo mandato in stampa delle magliette che saranno a disposizione.

Inoltre, stiamo cercando due figure professionali che possano offrirsi come arbitri per l’evento.

Vi chiediamo gentilmente di diffondere il messaggio tra i vostri amici e contatti sui social, alla ricerca di eventuali squadre femminili interessate a partecipare. Inoltre, stiamo cercando una pizzeria che possa aiutarci dal punto di vista economico per offrire oltre ad un rinfresco finale, delle pizzette per tutti i partecipanti.

Infine, cerchiamo anche una società specializzata in coppe premiazioni e targhette per rendere unica e commemorativa questa giornata” comunicano gli organizzatori Alessandro, Andrea, Laura.