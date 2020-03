Dramma in Sardegna, “mamma di La Maddalena ha perso il bimbo” con il punto nascite appena chiuso

Un dramma, quello che si è consumato nel nord della Sardegna. Una mamma ha perso il proprio figlio in un parto, definito dal sindaco, “precipitoso”. A confermare il fatto con un video durissimo pubblicato su Facebook è proprio il primo cittadino de La Maddalena, Luca Carlo Montella: “È il giorno più triste per la nostra comunità, una pagina nera. Oggi, dopo la festa dell’altro giorno, c’è stato un parto precipitoso che non è andato a buon fine e una famiglia, oggi, soffre più di tante altre. Ho chiamato i familiari per testimoniare quello che è il nostro sentimento”, spiega Montella, “abbiamo fatto tante battaglie per difendere il punto nascite”. E il riferimento è proprio alla struttura che è stata chiusa a La Maddalena. “Provo un sentimento di rabbia e di ira. Esprimo la mia totale vicinanza alla famiglia, non finirà qui”. Della tragedia se ne è parlato anche durante la conferenza stampa del presidente della Regione Christian Solinas, terminata pochi minuti fa.